ента новостей

12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
19:56
В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД
15:30
Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади
13:22
В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики
13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
13:07
В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток
12:59
В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке
13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина

В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали местного жителя за попытку кражи из сетевого магазина 

27 мая, около 13:30, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от администрации торговой точки, расположенной на Суздальском проспекте. По словам управляющей, сотрудники магазина задержали мужчину, который попытался совершить кражу, применив против них перцовый баллончик.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 47-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в совершении данного правонарушения.

Вследствие инцидента, 25-летний продавец, в которого было направлено распыление перцового аэрозоля, получил химический ожог глаз. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего его направили на амбулаторное лечение.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На основании произошедшего, в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изъятый перцовый баллончик приобщен к материалам дела. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Калининский район, кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-03-2026, 11:53
В Шушарах конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
25-03-2025, 09:30
В Шушарах мужчина распылил перцовый баллончик в пассажиров
1-11-2025, 15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
9-10-2025, 11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
15-01-2026, 09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
17-12-2025, 11:34
В Петербурга задержали пьяного мужчину за дебош в магазине Дальневосточном проспекте

Происшествия на дорогах

Вчера, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
26-05-2026, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
25-05-2026, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
Наверх