В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина

27 мая, около 13:30, в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от администрации торговой точки, расположенной на Суздальском проспекте. По словам управляющей, сотрудники магазина задержали мужчину, который попытался совершить кражу, применив против них перцовый баллончик.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 47-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в совершении данного правонарушения.

Вследствие инцидента, 25-летний продавец, в которого было направлено распыление перцового аэрозоля, получил химический ожог глаз. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего его направили на амбулаторное лечение.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На основании произошедшего, в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Изъятый перцовый баллончик приобщен к материалам дела. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.