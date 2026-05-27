Питерец.ру » Общество » В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД

В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей воздержаться от движения по участку КАД от Софийской улицы до Ропшинского шоссе в дни проведения ПМЭФ

В целях обеспечения безопасности во время проведения Петербургского международного экономического форума, с 2 по 6 июня 2026 года, будет действовать ограничение движения для грузового транспорта на участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», запрет коснется грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн. Ограничение будет введено на отрезке КАД с 60-го по 94-й километр, в частности, от развязки с Софийской улицей до пересечения с дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе).

Будут установлены временные дорожные знаки и информационные табло, оповещающие водителей об изменениях. Кроме того, планируются временные полные перекрытия движения для всех типов транспортных средств, а также ограничение доступа на зоны отдыха для водителей на указанном участке КАД. Для регулирования дорожного движения будут задействованы сотрудники Госавтоинспекции.

Доступ к автозаправочным станциям будет сохранен.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездок, по возможности выбирать альтернативные маршруты и приносит извинения за неизбежные неудобства.

