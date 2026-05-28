Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский приняли участие в торжественном вечере, посвящённом Общероссийскому Дню библиотек в Академической капелле.

Александр Беглов поддержал предложение президента Петербургского библиотечного общества, директора Центральной городской публичной библиотеки им.В.В.Маяковского Зои Чаловой об участии города во Всероссийском конкурсе на почётное звание «Библиотечная столица России – 2028» и борьбе за право принять Всероссийский библиотечный конгресс.

«Библиотеки – важнейшая составляющая культурной жизни города. Здесь дети учатся любить чтение, впитывают нашу культуру. Здесь общается старшее поколение. Уверен, что результаты нашей с вами работы дают нам полное право рассчитывать на звание библиотечной столицы России», – сказал губернатор.