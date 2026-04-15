На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность

На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность ещё одного съезда в аэропорт

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях на 68-м километре КАД (А-118) в месте пересечения с Пулковским шоссе. В связи с проведением дорожных работ по устранению дефектов дорожного покрытия будет ограничена пропускная способность съезда №6.

С 19 по 26 апреля на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе, в направлении Ленинградской области и аэропорта Пулково, будет перекрываться по одной полосе движения попеременно. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что данные работы направлены на ликвидацию колейности.

Организация движения в период проведения работ будет соответствовать утвержденной схеме. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация об ограничениях также будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки их проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий, отметил Пузыревский.

Похожие публикации

13-04-2026, 20:14
На развязке КАД с Пулковским шоссе на неделю ограничат пропускную способность съезда в аэропорт
30-04-2022, 23:13
На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную способность одного из съездов
10-06-2022, 12:36
На КАД с Пулковским шоссе на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
25-05-2021, 13:53
На развязке КАД с Пулковским шоссе на двое суток полностью перекроют съезд
11-07-2025, 14:52
На развязке КАД с Таллиннским шоссе перекроют две полосы
10-06-2024, 16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:09
В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли два человека
Вчера, 12:27
В Петербурге девушка на элекстросамокате пострадала после столкновения с велосипедистом
8-04-2026, 20:55
На КАД опракинулся грузовик и рассыпал груз по проезжей части съезда
8-04-2026, 16:32
В Петербурге в массовом ДТП пострадали четыре пассажирки автобуса
Наверх