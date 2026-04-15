На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат пропускную способность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временных ограничениях на 68-м километре КАД (А-118) в месте пересечения с Пулковским шоссе. В связи с проведением дорожных работ по устранению дефектов дорожного покрытия будет ограничена пропускная способность съезда №6.

С 19 по 26 апреля на съезде с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе, в направлении Ленинградской области и аэропорта Пулково, будет перекрываться по одной полосе движения попеременно. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский уточнил, что данные работы направлены на ликвидацию колейности.

Организация движения в период проведения работ будет соответствовать утвержденной схеме. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация об ограничениях также будет транслироваться на табло и знаках переменной информации системы управления дорожным движением КАД.

Работы будут вестись круглосуточно, в две смены. Сроки их проведения могут быть изменены в зависимости от погодных условий, отметил Пузыревский.