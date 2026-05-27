ента новостей

12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
19:56
В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД
15:30
Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади
13:22
В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики
13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
13:07
В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток
12:59
В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке
13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Лучезарные люди»

Выставка «Лучезарные люди»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В залах Центра искусства и музыки Центральной городской публичной библиотеки имени B.B.Маяковского состоится показ выставки художника Ивана Вя́лкова

31 мая по 26 июня 2026 года в залах Центра искусства и музыки Центральной городской публичной библиотеки имени B.B.Маяковского состоится показ персональной выставки художника Ивана Вя́лкова.

Представьте себе лабиринт, где вместо стен — человеческие судьбы, а вместо выхода — множество входов в иные реальности. Именно таким представляется проект Ивана Вялкова — «Лучезарные люди».

«Лучезарность» в его интерпретации — это не только внешняя яркость, но и внутренний свет, энергия духа, способная преображать действительность. Иван Вялков проникает в самую суть, в ту невидимую субстанцию, которая делает человека личностью, показывая, как профессия, опыт, страсти и надежды формируют характер, как жизнь оставляет отпечатки на лице, как судьба проступает в складках кожи.

Перед нами — художник-исследователь. Выпускник ВГИКа, режиссёр по образованию, профессионал телевидения, он годами проникал в суть людских судеб. ВГТРК, Russia Today, Первый канал — эти имена как пароли из другого мира, мира медиа, где каждая секунда на счету, где правда переплетается с образом, а реальность — с монтажом.

Иван Вялков передаёт «лучезарность» в людях: его портреты — исследование человеческой души, попытка запечатлеть внутренний свет через взгляды, жесты, оттенки эмоций.

Экспозиция портретов – портал в измерение, где каждый образ живёт собственной жизнью, перекликаясь с другими и рождая новые смыслы. Лица на холстах не застыли в неподвижности: они дышат, шепчут, обмениваются историями. Художник не просто фиксирует внешность, а создаёт алхимическую формулу личности, метафорические связи между работами. Стоит лишь прислушаться — и вы услышите симфонию жизней, где каждый звук — это судьба, каждый аккорд — выбор, каждый диссонанс — борьба.

Но главное чудо выставки — это ощущение присутствия. Портреты не просто изображают людей — они приглашают к разговору. Вы чувствуете на себе взгляд, слышите немой вопрос, улавливаете эмоцию, которая резонирует с вашим внутренним состоянием. Это магия искусства, превращающего зрителя в соавтора.

«Лучезарные люди» — это не каталог лиц, а атлас душ. Это приглашение заглянуть за грань видимого и открыть в себе тот самый «лучезарный» свет, который делает нас людьми.

Приходите. Откройте книгу. Начните своё путешествие. Но помните: у этой истории нет финала. Как и у жизни, у неё есть только новые начала.

На выставке будут представлены портреты: Дмитрий Головнин, Александр Зацепин, Виктор Лисакович, Давиде Лориккио, Юлия Лукьяненко, Фабио Мастранджело, Михаил Петренко, Алессандро Сафина, Анастасия Соболева, Владислав Сулимский, Игорь Угольников, Юстус Франтц, Николай Цискаридзе, Никита Четвериков …

Выставка «Лучезарные люди» будет работать с 31 мая по 26 июня.
Вход на выставку бесплатный.
Маяковка. Центр искусства и музыки. Невский проспект, д.20

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-10-2022, 15:07
Выставка «Внутренний человек»
23-04-2026, 12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
5-03-2024, 14:46
Выставка художника Никиты Кульнева «Лимб»
1-09-2020, 12:00
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
26-08-2020, 19:52
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
12-08-2024, 15:16
Выставка «Жизнь в раю»

Происшествия на дорогах

Вчера, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
26-05-2026, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
25-05-2026, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
Наверх