Выставка «Лучезарные люди»

31 мая по 26 июня 2026 года в залах Центра искусства и музыки Центральной городской публичной библиотеки имени B.B.Маяковского состоится показ персональной выставки художника Ивана Вя́лкова.

Представьте себе лабиринт, где вместо стен — человеческие судьбы, а вместо выхода — множество входов в иные реальности. Именно таким представляется проект Ивана Вялкова — «Лучезарные люди».

«Лучезарность» в его интерпретации — это не только внешняя яркость, но и внутренний свет, энергия духа, способная преображать действительность. Иван Вялков проникает в самую суть, в ту невидимую субстанцию, которая делает человека личностью, показывая, как профессия, опыт, страсти и надежды формируют характер, как жизнь оставляет отпечатки на лице, как судьба проступает в складках кожи.

Перед нами — художник-исследователь. Выпускник ВГИКа, режиссёр по образованию, профессионал телевидения, он годами проникал в суть людских судеб. ВГТРК, Russia Today, Первый канал — эти имена как пароли из другого мира, мира медиа, где каждая секунда на счету, где правда переплетается с образом, а реальность — с монтажом.

Иван Вялков передаёт «лучезарность» в людях: его портреты — исследование человеческой души, попытка запечатлеть внутренний свет через взгляды, жесты, оттенки эмоций.

Экспозиция портретов – портал в измерение, где каждый образ живёт собственной жизнью, перекликаясь с другими и рождая новые смыслы. Лица на холстах не застыли в неподвижности: они дышат, шепчут, обмениваются историями. Художник не просто фиксирует внешность, а создаёт алхимическую формулу личности, метафорические связи между работами. Стоит лишь прислушаться — и вы услышите симфонию жизней, где каждый звук — это судьба, каждый аккорд — выбор, каждый диссонанс — борьба.

Но главное чудо выставки — это ощущение присутствия. Портреты не просто изображают людей — они приглашают к разговору. Вы чувствуете на себе взгляд, слышите немой вопрос, улавливаете эмоцию, которая резонирует с вашим внутренним состоянием. Это магия искусства, превращающего зрителя в соавтора.

«Лучезарные люди» — это не каталог лиц, а атлас душ. Это приглашение заглянуть за грань видимого и открыть в себе тот самый «лучезарный» свет, который делает нас людьми.

Приходите. Откройте книгу. Начните своё путешествие. Но помните: у этой истории нет финала. Как и у жизни, у неё есть только новые начала.

На выставке будут представлены портреты: Дмитрий Головнин, Александр Зацепин, Виктор Лисакович, Давиде Лориккио, Юлия Лукьяненко, Фабио Мастранджело, Михаил Петренко, Алессандро Сафина, Анастасия Соболева, Владислав Сулимский, Игорь Угольников, Юстус Франтц, Николай Цискаридзе, Никита Четвериков …

Вход на выставку бесплатный.

Маяковка. Центр искусства и музыки. Невский проспект, д.20