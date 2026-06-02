Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Паруса Кронштадта»

Фестиваль «Паруса Кронштадта»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Фестиваль «Паруса Кронштадта» возвращается в «Остров фортов»

С 4 по 7 июня на территории кронштадтского кластера «Остров фортов» в шестой раз пройдет масштабный музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта». Событие, которое традиционно входит в официальную культурную программу Петербургского международного экономического форума, организовано Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга при поддержке проекта «Остров фортов».

«Событийный туризм – одно из важнейших направлений развития туристской индустрии Петербурга. Его популярность в последние годы набирает обороты: посещение того или иного мероприятия часто становится основной целью поездки. Особую значимость приобретает тот факт, что большинство событий, в том числе “Паруса Кронштадта”, организованы в формате семейного досуга – это идеально подходит семейным туристам, доля которых составляет более 50%», – отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Отличительной особенностью фестиваля станет воссозданная в формате интерактивов «живая история» Петровской эпохи – от военно-морского и народного досуга до исторических реконструкций быта и культурных традиций. Всего для гостей мероприятия подготовлено более 60 разнообразных активностей. Важно, что не все площадки будут работать в будни. Основные дни фестиваля 6-7 июня.

Так, в ходе программы «Потешный флот и молодецкие забавы» гости смогут попробовать себя в гребле, фехтовании и стрельбе. Взрослых и детей ждут соревнования по перетягиванию каната, игровой мастер-класс «Калинов мост», увлекательные командные эстафеты, народные салочки «Рыбак и рыбка» и многое другое.

Все дни фестиваля будут работать тематические исторические площадки, где зрители увидят «Парад исторических персонажей», сценические перфомансы в исполнении площадного театра и театра «Петрушка» и трюки от ходулистов. Точкой притяжения станет зона артиллерии и обороны – здесь развернется воссозданная полевая позиция русской артиллерии с лагерем бомбардирской роты Преображенского полка и караульной службой; гостям представят строевые показательные выступления.

Также на территории музейно-исторического парка «Остров фортов» пройдут мастер-классы по бальному танцу и этикету XVIII века, ремесленные уроки - от литейного дела, чеканки монет и печати лубка до военно-морских умений в виде вязания морских узлов и семафорной азбуки. Проявить творческие способности дети и взрослые смогут на мастер-классах по росписи деревянных корабликов, создании кукол народов России, плетению из бересты, свечному делу и даже по изготовлению конструкций судна и настоящего бортового журнала из кожи.

В центральном общественном пространстве парка, на Аллее героев российского флота, ежедневно будут проходить интерактивные экскурсии по главным вехам Военно-морского флота России. Участие бесплатное, но понадобится предварительная регистрация.

Для юных посетителей подготовлена насыщенная программа: летний кинотеатр, сухой бассейн, аквагрим, творческие мастер-классы. Сфотографироваться на память можно будет в фотозоне с зеркальным лабиринтом и ростовыми мультипликационными героями.

Кульминация фестиваля – 6-7 июня. В эти дни в парке «Остров фортов» будет работать музыкальная сцена. Ведущие пригласят гостей на танцевальные мастер-классы и флешмобы. 6 июня для гостей фестиваля выступит популярный певец NILETTO.

Вход на фестиваль «Паруса Кронштадта» традиционно будет свободным для всех посетителей.

