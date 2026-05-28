На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу

На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уведомляет о частичном закрытии движения на одном из участков Кольцевой автомобильной дороги (КАД) вокруг Санкт-Петербурга (трасса А-118). С 10 по 19 июня, на участке между Волхонским шоссе (продолжение улицы Пионерстроя) и Ропшинским шоссе, будет временно перекрыта одна полоса движения.

Эти меры связаны с проведением работ по устранению дефектов дорожного покрытия, таких как колейность. Как сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, будет закрыта первая полоса, а движение по второй и третьей будет ограничено до 50 км/ч.

Работы будут осуществляться на внутреннем кольце КАД, на 82-93 километрах, круглосуточно, в две смены. Точные сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий.

Организация дорожного движения на время ремонтных работ будет соответствовать утвержденной схеме: установят временные знаки, ограждения и сигнальное освещение. Информация о перекрытии будет дублироваться на информационных табло и знаках переменной информации.

