В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку

Накануне днем, 28 мая, 2026 года около 13:50 на улице Фронтовая, Петродворцовом районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки «Мазда СХ-5», женщина 55 лет, совершила наезд на пешехода. Пострадавшей оказалась 74-летняя женщина, которая в момент аварии переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

К несчастью, травмы, полученные в результате наезда, оказались смертельными. Пожилая женщина скончалась прямо на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.