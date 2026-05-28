В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг

В ночь на 27 мая, около 00:30, к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация от диспетчера МЧС о возгорании. Неизвестный поджег придверный коврик квартиры по адресу: улица Яхтенная, дом 6. Вследствие инцидента было повреждено входное полотно двери. Пожар удалось оперативно локализовать, обошлось без пострадавших.

В тот же день, 27 мая, около полудня, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали у дома 145 по улице Савушкина 46-летнюю безработную местную жительницу. По предварительным данным, она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершила поджог, мотивированный отказом знакомого вернуть долг. Установлено, что именно она подожгла коврик у двери квартиры своего знакомого.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.