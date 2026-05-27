Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В 323-ю годовщину основания Петербурга Александр Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади

Сегодня, в День основания Санкт-Петербурга, на Сенатской площади состоялась традиционная торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I. Участие в ней приняли полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Александр Беглов и члены правительства Санкт-Петербурга, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Законодательного Собрания Александр Бельский, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы РФ, депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и делегация Гродненского городского Совета депутатов Республики Беларусь.

В возложении также приняла участие делегация Республики Узбекистан во главе с Хокимом (мэром) Ташкента Шавкатом Умурзаковым и делегация Республики Абхазия.

