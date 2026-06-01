ента новостей

12:28
В Петербурге полицейские прервали опасную поездку троих подростков на питбайках
12:24
В Ленобласти погиб водитель мусоровоза при погрузке мусора
12:14
Усадьба «Сосновка» перешла в собственность Петербурга
12:00
«Водоканал Санкт‑Петербурга» возглавит новый руководитель
11:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе на полтора месяца полностью перекроют два съезда
11:37
В Петербурге полицейские искали мигрантов в здании лицея на Социалистической улице
11:30
В Петербурге пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей 2026»
09:56
В Ленобласти на транспортной развязке на обходе Луги полностью перекроют все съезды
09:53
Фестиваль «Паруса Кронштадта»
09:43
Концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»
09:41
Петербургское «Динамо» обыграло «Енисей-2» со счетом 2:0
14:29
Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом
14:17
В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»
10:33
На развязке КАД с Выборгским шоссе на месяц перекроют одну полосу
10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом

Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В День защиты детей Беглов поздравил с выпиской родителей уникальной четверни – первых в России девочек-близняшек с идентичным набором хромосом

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, глава Петербурга Александр Беглов лично поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом. Это первая в России монохориальная тетраамиотическая четверня.

«Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы выписываем домой сразу четырёх маленьких петербурженок. Это большой профессиональный подвиг наших врачей. Сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя здоровы, окрепли и готовы ехать домой. От всей души поздравляю родителей, желаю им здоровья и терпения. Город всегда рядом», – сказал Александр Беглов.

Беглов отдельно поблагодарил врачей – специалистов роддома №17, Детской городской больницы №1 и Мариинской больницы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-05-2024, 09:21
Глава СПб поздравил с Днем победы
16-09-2022, 17:23
Александр Бельский поздравил мариупольцев с Днем города
27-12-2024, 11:12
Губернатор поздравил спасателей
26-06-2020, 19:22
Медицинских работников клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина поблагодарил Михаил Романов
1-09-2020, 07:36
Беглов поздравил с 1 сентября
7-03-2023, 16:19
Губернатор поздравил сотрудниц Военно-медицинской академии с Международным женским днем

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:16
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек
29-05-2026, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
Наверх