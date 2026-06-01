Беглов поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей, глава Петербурга Александр Беглов лично поздравил с выпиской из больницы семью, в которой родились уникальные дети – четыре девочки с идентичным набором хромосом. Это первая в России монохориальная тетраамиотическая четверня.
«Сегодня у нас особенный повод для радости. Мы выписываем домой сразу четырёх маленьких петербурженок. Это большой профессиональный подвиг наших врачей. Сегодня Аня, Соня, Василиса и Настя здоровы, окрепли и готовы ехать домой. От всей души поздравляю родителей, желаю им здоровья и терпения. Город всегда рядом», – сказал Александр Беглов.
Беглов отдельно поблагодарил врачей – специалистов роддома №17, Детской городской больницы №1 и Мариинской больницы.