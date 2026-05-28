На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение

С 1 по 30 июня на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области ограничат движение. Вводятся поэтапные ограничения скорости до 40 км/ч и реверсивное движение на участке длиной до 1 км между поселками Огоньки Выборгского района и Лесное Всеволожского района (участок «Магистральная»). Эти меры необходимы для проведения работ по расчистке полосы отвода от насаждений в рамках первого этапа капитального ремонта.

Работы будут проводиться ежедневно с 08:00 до 20:00. Пропускная способность будет снижена на участке с 0-го по 23-й километр трассы, где имеется по одной полосе движения в каждом направлении. В выходные дни работы проводиться не будут.

Организация дорожного движения будет осуществляться согласно утвержденной схеме. Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждения, а также смонтированы световая сигнализация и светофорные объекты.

Соответствующее уведомление об ограничениях распространило ФКУ Упрдор «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова. Начальник территориального ситуационного центра учреждения Илья Пузыревский уточнил, что ограничения вводиться будут поэтапно, захватками не более 1 километра.