В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист

Сегодня утром, около 8 часов на пересечении Московского шоссе и 3-го Бадаевского проезда, в Пушкинском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. 27-летний водитель "Мерседес Бенц", выполняя разворот, столкнулся с мотоциклом "БМВ", двигавшимся навстречу. После этого автомобиль "Мерседес Бенц" также врезался в грузовик "КАМАЗ".

В результате столкновения серьезные травмы получил 27-летний водитель мотоцикла. Байкера в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшей аварии.