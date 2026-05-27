Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали 16-летнего первокурсника, устроившего опасную езду на «Митсубиси Лансер» в округе Тихвина 

В Ленинградской области, в районе Тихвина, 26 мая около полуночи сотрудники полиции задержали юного водителя, устроившего погоню с полицией. Примерно в 00:45 у четвертого гаражного кооператива города Тихвин, сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль "Митсубиси Лансер". Однако водитель проигнорировал требования сотрудников и, увеличив скорость, направился к выезду из города.

Полицейские начали преследование. Несмотря на неоднократные призывы остановиться, нарушитель продолжал движение, создавая угрозу для других участников дорожного движения. Для принудительной остановки транспортного средства было принято решение применить табельное оружие.

В соответствии с законодательством, один из сотрудников произвел предупредительные выстрелы в воздух, а затем выстрелы по колесам автомобиля. В результате, у дома №23 по улице Новоселов в деревне Сарка автомобиль удалось остановить.

После остановки машины, водитель предпринял попытку скрыться, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Им оказался 16-летний житель Тихвина, студент одного из техникумов Волхова.

Подросток был доставлен в отдел полиции, после чего передан матери. К счастью, в результате применения оружия никто не пострадал. Автомобиль "Митсубиси Лансер" помещен на спецстоянку.

В отношении водителя составлено три административных протокола по части 2 статьи 12.25, части 1 статьи 12.7 и части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Проверочные мероприятия продолжаются.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район
