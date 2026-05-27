В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток

Утром 25 июня, около 7 часов, полицейские Гатчинского района Ленинградской области получили информацию о нападении на женщину возле торговой точки на улице Урицкого в городе Гатчина.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 40-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой, переломом ребра и руки. Женщина была доставлена в больницу, где после оказания необходимой медицинской помощи ее выписали в удовлетворительном состоянии для дальнейшего лечения на дому.

На следующий день, по подозрению в совершении данного преступления, был задержан местный житель, не имеющий официального трудоустройства и ровесник пострадавшей. По предварительной информации, во время конфликта, возникшего после совместного употребления алкогольных напитков, мужчина нанес женщине удар молотком по голове.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213, части 2, Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.