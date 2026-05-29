Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году

Об этом губернатор рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«Петербург при поддержке Президента России запустил наши мегапроекты. Прежде всего – Широтную магистраль скоростного движения. А чтобы она эффективно работала в интересах нашей агломерации, Северо-Западного федерального округа и всей России, нужен первый участок КАД-2. И Президент инициировал его строительство – от Кузьмолово до трассы М-11 «Нева», – сказал Александр Беглов.

Губернатор объяснил, что новый мост в составе КАД-2 в районе Отрадного на территории Ленинградской области и мост в составе ШМСД возьмут на себя часть нагрузки, которую сейчас несут существующие переправы – Большой Обуховский мост, более известный как Вантовый, и мост через Неву у города Кировск.