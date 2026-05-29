ента новостей

10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
19:56
В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД
15:30
Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади
13:22
В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики
13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
13:07
В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток
12:59
В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке
13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году

Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Первый участок КАД-2 планируется ввести вместе с ШМСД в 2031 году

Об этом губернатор рассказал в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

«Петербург при поддержке Президента России запустил наши мегапроекты. Прежде всего – Широтную магистраль скоростного движения. А чтобы она эффективно работала в интересах нашей агломерации, Северо-Западного федерального округа и всей России, нужен первый участок КАД-2. И Президент инициировал его строительство – от Кузьмолово до трассы М-11 «Нева», – сказал Александр Беглов.

Губернатор объяснил, что новый мост в составе КАД-2 в районе Отрадного на территории Ленинградской области и мост в составе ШМСД возьмут на себя часть нагрузки, которую сейчас несут существующие переправы – Большой Обуховский мост, более известный как Вантовый, и мост через Неву у города Кировск.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

28-10-2022, 19:27
В Невском районе начался капитальный ремонт Рыбацкого моста через реку Славянку
24-01-2024, 15:13
В Петербурге появится новый разводной мост
19-09-2024, 10:36
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
23-09-2024, 11:09
В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 
20-04-2026, 15:25
Ладожский мост не будут разводить до 4 мая
6-02-2014, 17:32
Вантовый мост готовится отметить первый юбилей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
26-05-2026, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
Наверх