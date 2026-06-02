23 июня в 19:30 в клубе «Гнездо глухаря» состоится концерт Дмитрия Петрова «Полиглот-меломан»

На этом концерте в Санкт-Петербурге вас ждёт незабываемое музыкальное путешествие по миру. Будем петь все самые известные песни разных народов!

Если вы хотите говорить на иностранном языке — начинайте со стихов и песен, это лайфхак номер один. Захотел выучить язык — выучи песню на нём и спой! Об этом не раз говорил полиглот Дмитрий Петров, создатель интенсивной методики обучения иностранным языкам.

После этого полиглот-концерта вы не забудете ни мелодии, ни слова — и языковые ассоциации тоже останутся с вами. Музыканты-филологи постоянно пополняют арсенал языков, на которых исполняют песни.

«В программе есть песни, которые исполняются на разных языках, что открывает даже у знакомых мелодий необычный новый колорит. Многие, например, слышали El Condor Pasa в версии Саймона и Гарфанкеля на английском, а вот музыкальная археология позволила найти первоначальный вариант на испанском, а потом и оригинал на языке кечуа — древнем языке инков», — говорит Дмитрий Петров.

Будут и собственные песни «ПетровБэнда» на русском — из альбома, который вскоре будет представлен вниманию слушателей.

Приходите, споём!

Место проведения: Санкт-Петербург, клуб «Гнездо глухаря» (Воскресенская набережная, 16).