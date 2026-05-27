ента новостей

12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
19:56
В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД
15:30
Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади
13:22
В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики
13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
13:07
В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток
12:59
В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке
13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
10:31
«Динамо-СПб» на выезде оказалось сильнее футбольного клуба «Чертаново» – 0:1
10:24
В Герценовском университете впервые состоялся Фестиваль вожатых
12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
12:16
В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников
12:10
Во Всеволожском районе задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
11:34
В Петербурге руководителя коммерческой организации задержали за незаконные валютные операции
22:06
Выставка «Мягкое погружение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека

В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти

Сегодня днем, около 14 часов, на 372-м километре трассы А-114 "Вологда-Новая Ладога" произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля "Рено Дастер" 1970 года рождения, по неустановленным обстоятельствам, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с грузовым транспортным средством марки "Ман", которым управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель "Рено Дастер", а также две его пассажирки — восьмилетняя девочка и женщина, личность которой пока не установлена, — погибли на месте происшествия.

Проводится проверка по факту случившегося. Ведутся работы по установлению личности одной из погибших женщин.

Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, ДТП, видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-07-2025, 20:15
На трассе «Нарва» в лобовом ДТП с большегрузом погибли женщина и ребенок
4-02-2026, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
6-10-2025, 10:54
На трассе «Вологда — Новая Ладога» в ДТП погиб водитель «Lada XRAY»
22-06-2025, 19:23
В Ленобласти в лобовом ДТП погибли человека и шестеро пострадали
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
11-09-2025, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

Происшествия на дорогах

Вчера, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
26-05-2026, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
25-05-2026, 12:21
В Ленобласти 14-летняя девочка на питбайке сбила 3-летнего пешехода
Наверх