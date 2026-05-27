В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека

Сегодня днем, около 14 часов, на 372-м километре трассы А-114 "Вологда-Новая Ладога" произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Водитель автомобиля "Рено Дастер" 1970 года рождения, по неустановленным обстоятельствам, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там произошло столкновение с грузовым транспортным средством марки "Ман", которым управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель "Рено Дастер", а также две его пассажирки — восьмилетняя девочка и женщина, личность которой пока не установлена, — погибли на месте происшествия.

Проводится проверка по факту случившегося. Ведутся работы по установлению личности одной из погибших женщин.