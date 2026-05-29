На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На внутреннем кольце КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о перекрытии двух полос движения на участке КАД (А-118) между развязками на Ропшинское и Гостилицкое шоссе. Ограничения связаны с устранением колеи на проезжей части.

С 14 по 23 июня первая и вторая полосы будут закрыты для транспорта. На третьей полосе будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Работы будут проходить на внутреннем кольце КАД, с 93 по 103 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Точные сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Колейность будет устраняться на второй полосе.

Все работы будут проводиться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения. На месте будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация. Информация о перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

