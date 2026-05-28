Питерец.ру » Происшествия » На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа

На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа

Опубликовал: Антон78
Полицейские Красносельского района задержали местного жителя, смертельно ранившего своего соседа

В ночь на 27 мая, около 1:25, полицейские Красносельского района Петербурга получили информацию о мужчине с ножевым ранением в грудь, обнаруженном на пятом этаже подъезда дома №14 по улице Партизана Германа. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции обнаружили 45-летнего мужчину без признаков жизни. Пострадавший был немедленно доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, скончался от полученных повреждений.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

Ранним утром 28 мая, около 2:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции, по адресу Авангардная улица, дом 35, был задержан 40-летний местный житель. По предварительным данным, задержанный является соседом погибшего и подозревается в совершении убийства.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Также ведется активная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и мотивов преступления.

Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение, убийство
