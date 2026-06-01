В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, унесшего жизни четверых человек

30 мая, около 15:00, на 124-м километре трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Лада Ларгус», 46-летний мужчина, двигаясь из Санкт-Петербурга в направлении Выборга, на левом повороте не справился с управлением. Автомобиль сначала врезался в ограждение справа по ходу движения, затем съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В результате аварии водитель и две его пассажирки, женщины 47 и 75 лет, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. 11-летний несовершеннолетний пассажир, находившийся в крайне тяжелом состоянии, был доставлен в Выборгскую больницу, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти — полученные травмы также оказались смертельными.

Важно отметить, что все находившиеся в машине пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности в момент столкновения. По факту произошедшего полицией возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации.