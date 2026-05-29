В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере

В Шушарах, на парковке для большегрузов по Московскому шоссе, сотрудники экономической полиции Пушкинского района пресекли нелегальную реализацию алкогольной продукции неизвестного происхождения. Данное мероприятие проводилось в ходе оперативно-профилактической операции под условным названием «Алкоголь».

Незаконный сбыт алкоголя осуществлялся непосредственно из грузового контейнера. На продажу предлагалась водка популярных брендов, а также чистый спирт, расфасованный в емкости с видимой маркировкой «дезинфицирующее средство».

Во время проведения операции были задержаны 21-летний предполагаемый продавец и двое покупателей в возрасте 40 и 48 лет. Несмотря на значительные объемы приобретенной ими продукции, оба покупателя заявили сотрудникам полиции, что алкоголь предназначался исключительно для личного пользования.

По итогам осмотра фургона «Форд Транзит», который использовал молодой реализатор, и складского контейнера, было обнаружено и изъято свыше 3600 литров продукции, содержащей спирт. Весь изъятый товар направлен на проведение экспертизы.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения результатов экспертизы.