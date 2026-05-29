ента новостей

10:27
На КАД между развязками с Ропшинским и Гостилицким шоссе перекроют две полосы
10:12
Первый участок КАД-2 планируется ввести в 2031 году
10:04
В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере
09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
21:37
Международный проект «Петербургские театральные мастерские»
21:34
На участке федеральной трассы «Магистральная» введут реверсивное движение
21:28
Премьера спектакля «Собака на сене» в театре-фестивале «Балтийский дом»
12:40
На КАД между развязками с Волхонским и Ропшинским шоссе перекроют одну полосу
10:28
Беглов вручил премии «За заслуги в развитии библиотечного дела в Санкт-Петербурге»
10:09
В Калининском районе задержали мужчину пытавшегося похитить товар из сетевого магазина
10:03
В Приморском районе женщина подожгла придверный коврик за невозвращенный долг
09:57
На улице Партизана Германа мужчина зарезал своего соседа
22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
20:03
Выставка «Лучезарные люди»
20:00
На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность
19:56
В дни проведения ПМЭФ водителей просят воздержаться от движения по участку КАД
15:30
Беглов возложил цветы к памятнику основателю города на Сенатской площади
13:22
В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики
13:13
В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков
13:07
В Гатчине мужчина в конфликте с женщиной применил молоток
12:59
В Ленобласти задержали подростка, устроившего опасную езду на иномарке
13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
12:12
На КАД в районе развязки с Шафировским проспектом перекроют две полосы
11:44
В Московском районе мужчина ограбил бывшую возлюбленную
11:39
В Петербурге задержали разбойника, отправившегося в магазин за спиртным с ножом
11:36
Полицейские провели рейд по строительным площадкам Пушкинского района
11:30
В Петербурге мужчина зарезал пожилую соседку
10:36
Фламенко-спектакль «Кармен»
10:33
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗ им. Брянцева
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере

В Шушарах ликвидировали подпольный алкомаркет в грузовом контейнере

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские накрыли подпольный алкомаркет в грузовом контейнере

В Шушарах, на парковке для большегрузов по Московскому шоссе, сотрудники экономической полиции Пушкинского района пресекли нелегальную реализацию алкогольной продукции неизвестного происхождения. Данное мероприятие проводилось в ходе оперативно-профилактической операции под условным названием «Алкоголь».

Незаконный сбыт алкоголя осуществлялся непосредственно из грузового контейнера. На продажу предлагалась водка популярных брендов, а также чистый спирт, расфасованный в емкости с видимой маркировкой «дезинфицирующее средство».

Во время проведения операции были задержаны 21-летний предполагаемый продавец и двое покупателей в возрасте 40 и 48 лет. Несмотря на значительные объемы приобретенной ими продукции, оба покупателя заявили сотрудникам полиции, что алкоголь предназначался исключительно для личного пользования.

По итогам осмотра фургона «Форд Транзит», который использовал молодой реализатор, и складского контейнера, было обнаружено и изъято свыше 3600 литров продукции, содержащей спирт. Весь изъятый товар направлен на проведение экспертизы.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения результатов экспертизы.

Все по теме: Пушкинский район, алкоголь
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-03-2026, 09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
28-08-2020, 14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
9-11-2021, 10:22
В Петербурге ликвидирован подпольный цех по производству алкоголя
23-05-2022, 20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
11-08-2021, 15:17
В Ленобласти пресечена деятельность подпольного цуха по производству контрафактного алкоголя
17-06-2021, 12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:56
В Петродворцовом районе иномарка насмерть сбила пенсионерку
27-05-2026, 22:19
В Ленобласти в лобовом ДТП с грузовиком погибли три человека
26-05-2026, 13:16
В Шушарах в массовом ДТП пострадал мотоциклист
26-05-2026, 12:53
В Петербурге мигрант на электосамокате сбил школьника
Наверх