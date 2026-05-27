На участке трассы «Магистральная» будет ограниченна пропускная способность

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На участке федеральной трассы «Магистральная» входящего в состав А-181 «Скандинавия» будет ограниченна пропускная способность 

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движение на участке федеральной трассы «Магистральная» входящего в состав А-181 «Скандинавия» с 94-го по 123-й километр во Всеволожском районе Ленинградской области. Ограничения связаны с проведением работ по санации трещин асфальтобетонного покрытия.

С 28 мая по 15 июня, ежедневно с 8:00 до 19:00, на дороге будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. Поэтапно будет введено реверсивное движение на участке от деревни Борисова Грива до федеральной трассы Р-21 "Кола" в районе Ладожского моста. На данном двухполосном участке дороги будут работать регулировщики.

В целях обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, а также задействована машина прикрытия с проблесковыми маячками и направляющей стрелкой. Эти меры, по словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, не создадут существенных заторов.

Главная цель проводимых работ — герметизация дорожного полотна. Это позволит предотвратить попадание влаги, защитить покрытие от образования ям, сохранить его ровность и продлить срок службы трассы. Работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

