Питерец.ру » Общество » В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»

В РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»

+1
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А. И. Герцена
В День защиты детей в РГПУ стартовала первая смена «Герценовских каникул»

В РГПУ им. А. И. Герцена открылась первая летняя образовательная программа «Герценовские каникулы», приуроченная ко Дню защиты детей. В ней участвуют 60 восьмиклассников и десятиклассников со всех районов Санкт-Петербурга. Программа включает занятия по естественным наукам (биология, химия, география), робототехнике, экскурсии по университету и городу.

«Герценовские каникулы» — это бесплатная дополнительная программа для школьников 8-10 классов. Ежедневно с 10:00 до 14:00 юных исследователей ждут интерактивные модули, такие как «Занимательная химия», «Экосфера», «Путешествия и открытия», а также спортивные мероприятия, экскурсии и профессиональные пробы. «Скучно точно не будет», — заверил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов.

Первая девятидневная смена продлится до 11 июня. Участники освоят навыки проектной работы, познакомятся с современными научными и техническими достижениями, примут участие в спортивных играх. Помогать им будут студенты-вожатые с профильных факультетов.

Всего в рамках «Герценовских каникул» пройдет две смены, которые охватят 160 школьников. Вторая смена запланирована с 15 по 25 июня. По словам начальника управления межрегионального сотрудничества Елены Спасской, программа вызвала высокий интерес у родителей, и места на вторую смену были распроданы до старта первой. Многие отмечали, что их дети уже посещали университет и хотели бы вернуться.

Проект «Герценовские каникулы», реализуемый при поддержке Правительства Санкт-Петербурга, продолжает традиции сотрудничества вуза со школьниками. Герценовский университет также ведет работу по развитию сети психолого-педагогических классов и дистанционно проводит программу «Продленка с Герценовским университетом» для школьников из других регионов.

