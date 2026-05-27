В центре Петербурга задержали мигранта, распространявшего наркотики

Вечером 25 мая, на улице Херсонской, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Центральному району Петербурга был задержан 23-летний иностранец. Он пытался реализовать в автомашине "Chery Tiggo" три упаковки с неопознанным веществом, общая масса которого составила 2,51 грамма.

В ходе дальнейшего осмотра транспортного средства оперативники обнаружили еще 16 аналогичных свертков. Общая масса найденного вещества оценивается примерно в 16 граммов.

Экспертиза подтвердила, что изъятое в автомобиле вещество в количестве 2,51 грамма является наркотическим средством — мефедроном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1, часть 4, пункт "г" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанный помещен в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса. Оперативно-следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.