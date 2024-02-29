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Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»

В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года»

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский вручил награды победителям конкурса «Кадет года».

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский вручил награды победителям конкурса «Кадет года».

Ежегодно с 2006 года в Санкт-Петербурге проходит конкурс «Кадет года». Инициатором этого престижного состязания выступила общественная организация «Петербургские кадеты», а поддержку проекту оказал городской парламент.

В конкурсе участвуют самые одаренные воспитанники кадетских корпусов, Нахимовского и суворовских училищ, кадетских школ Санкт-Петербурга. Участникам предстоит продемонстрировать не только высокие баллы по общеобразовательным и военно-тактическим дисциплинам, но и блеснуть знаниями истории, особенно Ленинградской Победы. Кроме того, в этом году в программу конкурса были добавлены творческие состязания: художественный конкурс «Ленинград. Блокада. Память» на лучший рисунок и создание «боевого листка». Работы победителей и участников выставили в Мариинском дворце.

В торжественной церемонии награждения принял участие Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Он отметил важность кадетского движения для города, упомянув открытие новых кадетских классов и рост их популярности. Обращаясь к кадетам, Бельский подчеркнул:

«Вы – те люди, которые с юных лет знают, что такое честь и слава нашей Родины, ее защита. Вы являетесь примером для школьников. Вы понимаете, ради чего вы служите и живете в этой стране, понимаете ее ценность. И это самое главное».

В командном первенстве звание победителя «Кадет года-2024» завоевала команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ. В личном первенстве в тройку призеров вошли учащиеся того же заведения: Игнат Игнатов, Владислав Аветисян и Владимир Попов. Председатель правления общественной организации «Петербургские кадеты» Ольга Корнилова выразила благодарность от имени всех кадет города спикеру и депутатам городского парламента за их поддержку.

«Наш конкурс призван углублять знания кадетов об истории России, закреплять их навыки военной подготовки и формировать позитивное отношение к службе на благо Отечества», – подчеркнула Ольга Корнилова.

Помимо награждения, для участников конкурса провели экскурсию по Мариинскому дворцу.

Кадетское движение в Санкт-Петербурге имеет богатое историческое наследие и играет значительную роль в воспитании подрастающего поколения. Кадетские корпуса, училища и школы являются кузницей будущих офицеров, а также высококвалифицированных специалистов в различных областях. Кадеты получают не только качественное образование по общеобразовательным и военно-тактическим дисциплинам, но и всестороннее развитие своей личности. В учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, физической подготовке, формированию лидерских качеств и нравственных ценностей. Выпускники кадетских корпусов и училищ поступают в высшие военные учебные заведения и вносят весомый вклад в обороноспособность страны, служа в рядах Вооруженных Сил России, ФСБ, МВД и других силовых структурах.

В Санкт-Петербурге действует более 20 кадетских корпусов, училищ и школ, в которых обучаются около 5 тысяч кадетов. Правительство города активно поддерживает кадетское движение, выделяя средства на развитие учебной и материальной базы, а также на проведение различных мероприятий и конкурсов.

Конкурс «Кадет года» позволяет выявить и поощрить наиболее отличившихся кадетов, а также популяризировать кадетское движение в Санкт-Петербурге. Состязание стало традиционным и является одним из самых ожидаемых событий для юных петербуржцев, стремящихся к саморазвитию и служению Родине. Победа в конкурсе – это не только признание заслуг, но и стимул для дальнейшего совершенствования своих знаний, навыков и умений. Участники и победители «Кадет года» являются гордостью Санкт-Петербурга и продолжателями славных традиций кадетского образования в России.

Источник: ЗАКС
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