В Петербурге заложили новые скоростные катамараны и прогулочные суда для линии Петербург — Кронштадт

Сегодня на территории Средне-Невского судостроительного завода прошла церемония закладки второй пары пассажирских катамаранов проекта 04580 "Котлин" – "Форт Александр Первый" и "Форт Тотлебен" и первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта 04710 "Соммерс". Обе пары судов строятся для работы на регулярном водном маршруте между Кронштадтом и Петербургом, а также в акватории Каботажной гавани.

В мероприятии приняли участие руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов, генеральный директор Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо, генеральный директор судоходной компании "Нева Тревел" Юрий Набатов, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв.

Алексей Цивилёв от имени спикера городского парламента Александра Бельского поблагодарил предприятие за работу, отметив его большой вклад в петербургское судостроение.

– Коллектив предприятия отличает высокий профессионализм, это яркий пример преемственности поколений и сохранения традиций российского судостроения. Сегодня завод – современное, высокотехнологичное предприятие, которое внедряет важнейшие инновационные идеи на всех этапах жизни корабля – от проектирования и создания до утилизации, – отметил депутат.

"Форт Александр I" и "Форт Тотлебен" – третье и четвёртое суда серии из 6 катамаранов проекта 04580 "Котлин". Первые два судна – "Форт Кроншлот" и "Форт Петр I" – были спущена на воду весной 2023 года. Катамараны будут курсировать между Санкт-Петербургом и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте. Ежедневно будет выполняться до 10 рейсов туда и обратно, которые на сегодняшний день совершают модернизированные "Метеоры".