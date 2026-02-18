В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей

В этом году 2-й Лаврский мост, который соединяет территорию величественной Александро-Невской лавры с некрополями Государственного музея городской скульптуры, отмечает свой 45-летний юбилей. Это сооружение является одним из немногих деревянных мостов в Санкт-Петербурге, и его уникальность заключается в том, что оно было построено по необычной технологии. Конструкция моста состоит из шести арок, изготовленных из сосновых досок, которые были склеены между собой, что делает его единственным мостом в городе, выполненным именно таким образом.

История этого моста начинается с середины XVIII века, когда на этом месте был возведен его предшественник, перекинутый через реку Монастырка. В 1830 году мост underwent значительные изменения: были построены массивные устои из кирпичной кладки на свайном основании, а сама конструкция пролетного строения была преобразована в арочную. Несмотря на то что мост подвергался множеству ремонтов на протяжении своего существования, со временем он начал ветшать. К 1981 году стало очевидно, что необходима полная замена конструкции, и на его месте был возведен новый однопролетный деревянный арочный мост.

Текущий юбилей моста встречает в обновленном виде, благодаря масштабному ремонту, который был проведен в 2023-2024 годах. Специалисты провели тщательную работу по замене двух арок, которые пришли в негодность, а также выполнили ремонт опор и пролетного строения. Особое внимание было уделено восстановлению исторической кирпичной кладки и известняковых плит, которые облицовывают опоры моста. Также были обновлены перильное ограждение и фонари переправы, что добавило мосту современного вида, сохраняя при этом его историческую ценность.

Кроме того, в рамках реставрационных работ были восстановлены арочные карнизы, основываясь на архивных фотографиях, что позволило вернуть мосту его первоначальный облик. Важным событием стало то, что несколько исторических кирпичей со 2-го Лаврского моста, возраст которых превышает 100 лет, были переданы в Музей мостов, что подчеркивает значимость этого сооружения в истории города. Таким образом, 2-й Лаврский мост, сохраняя свою уникальность и историческую ценность, продолжает служить важным связующим звеном между культурными памятниками Санкт-Петербурга.