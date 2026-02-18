В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино

16 февраля в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 75-летней жительницы Янино-1. Пожилая женщина стала жертвой мошенника, переведя ему 1,72 миллиона рублей под предлогом покупки медикаментов и проведения стоматологического протезирования.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

17 февраля, вблизи дома 65 по Литейному проспекту, был задержан 37-летний мужчина, уроженец Свердловской области. Его подозревают в совершении указанного преступления. Задержанный, имеющий за плечами предыдущие судимости за аналогичные деяния, был помещен под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ.