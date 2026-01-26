В Приморском районе с 28 января планируют ограничить движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих закрытиях и ограничениях в движении транспортных средств, которые будут действовать с 28 января. В частности, в Приморском районе города в связи с необходимостью проведения работ по прокладке новой водопроводной сети с 28 января по 1 февраля будет полностью закрыто движение транспорта по Заусадебной улице. Участок, на котором будет введено ограничение, простирается от Серафимовского переулка до Полевой Сабировской улицы.

Кроме того, в указанный период с 28 января по 1 февраля также будет ограничено движение на перекрестке Заусадебной улицы с Полевой Сабировской улицей. В связи с этими ограничениями ГАТИ предлагает водителям заранее продумывать свои маршруты и использовать альтернативные пути. Предлагаемый объезд включает в себя следующие улицы: Полевая Сабировская, Богатырский проспект, Торфяная дорога, Липовая аллея, Дибуновская улица и улица Покрышева. Также можно будет воспользоваться Серафимовским переулком и Заусадебной улицей для объезда закрытых участков.

Важно отметить, что ограничения на движение по Полевой Сабировской улице у пересечения с Рубежной улицей будут действовать до 19 марта. Это связано с проведением различных дорожных работ, включая земляные, строительные и ремонтные мероприятия. ГАТИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения учитывать эти ограничения при планировании своих поездок, чтобы избежать возможных задержек и неудобств.

В связи с вышеизложенным, водителям следует быть внимательными и заранее проверять актуальную информацию о состоянии дорог и наличии ограничений, чтобы обеспечить безопасность и комфорт во время передвижений по городу.