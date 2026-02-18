СКА уступил «Северстали» по буллитам

На арене "Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге состоялся очередной поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал "Северсталь" из Череповца. Итогом напряженной борьбы стала победа "Северстали" в серии буллитов со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт Александром Скореновым на восьмой минуте первого периода. Во втором периоде Николай Голдобин сравнял счет, забросив шайбу на седьмой минуте. Однако "Северсталь" вновь вышла вперед благодаря голу Руслана Абросимова на 11-й минуте периода. Судьба матча решилась за 15 секунд до конца третьего периода, когда Матвей Поляков сравнял счет, сделав его 2:2. В серии послематчевых бросков точнее оказались игроки череповецкой команды.

Следующий матч СКА проведет 21 февраля, на своем льду встретившись с московским ЦСКА.