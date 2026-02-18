ента новостей

СКА уступил «Северстали» по буллитам

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
В Петербурге прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и череповецкой «Северсталью»

На арене "Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге состоялся очередной поединок регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал "Северсталь" из Череповца. Итогом напряженной борьбы стала победа "Северстали" в серии буллитов со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт Александром Скореновым на восьмой минуте первого периода. Во втором периоде Николай Голдобин сравнял счет, забросив шайбу на седьмой минуте. Однако "Северсталь" вновь вышла вперед благодаря голу Руслана Абросимова на 11-й минуте периода. Судьба матча решилась за 15 секунд до конца третьего периода, когда Матвей Поляков сравнял счет, сделав его 2:2. В серии послематчевых бросков точнее оказались игроки череповецкой команды.

Следующий матч СКА проведет 21 февраля, на своем льду встретившись с московским ЦСКА.

Все по теме: хоккей, СКА, видео
