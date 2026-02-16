ента новостей

В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта

В двух районах Петербурга с 18 февраля планируют ограничить движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 18 февраля

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях в движении транспортных средств, которые вступят в силу с 18 февраля. Эти ограничения коснутся нескольких участков дорог в разных районах города, и их введение связано с необходимостью проведения работ по прокладке газопровода.

В частности, в Василеостровском районе с 6 февраля по 5 марта будут проводиться работы по установке нового газопровода. В связи с этим с 18 февраля по 5 марта будет ограничено движение транспорта по 16-й и 17-й линиям Васильевского острова. Ограничения будут действовать на участке от Малого проспекта В.О. до Камской улицы. Водителям рекомендуется заранее продумывать свои маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств. Для объезда этого участка можно использовать альтернативные маршруты: Малый проспект В.О., 24-25-я линии В.О., а также Средний проспект В.О. Это позволит минимизировать время в пути и избежать проблем, связанных с ограничениями.

Кроме того, в Невском районе также с 18 февраля по 5 марта будут введены ограничения на движение транспорта. Они связаны с проведением работ по прокладке газопровода на улице Грибакиных. Ограничения будут действовать на участке от Власьевского переулка до 11-й линии, а также на самом Власьевском переулке. Водителям следует учитывать эти изменения и заранее планировать свои поездки, чтобы не столкнуться с задержками и заторами на дороге.

ГАТИ настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения обратить внимание на вводимые ограничения и учитывать их при планировании маршрутов. Это поможет избежать ненужных задержек и сделает передвижение по городу более комфортным. Все ограничения, связанные с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, направлены на улучшение инфраструктуры и обеспечение безопасности на дорогах. Будьте внимательны и следуйте указаниям дорожных знаков и разметки, чтобы избежать неприятностей во время поездок по городу.

