11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
10:37
В Петербурге задержали пожилую пособницу мошенников, обманувших пенсионерку со Светлановского проспекта
10:05
Во Фрунзенском районе задержан 16-летний помощник телефонных мошенников
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Петербурга Александр Беглов встретился сегодня с участниками СВО, проходящими лечение в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе.

В преддверии важного и значимого праздника — Дня защитника Отечества — губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, провел встречу с участниками специальной военной операции (СВО), которые в настоящее время проходят курс лечения в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Это событие стало не просто официальным визитом, а неформальной беседой, в которой принимали участие не только сами военнослужащие, но и их родные, а также представители городского правительства и ветераны СВО, среди которых был и Александр Верюжский, участник федеральной программы «Время героев».

На встрече губернатор поздравил всех присутствующих с приближающимся Днём защитника Отечества, подчеркнув, что в Санкт-Петербурге к этому празднику и к ратному труду всегда было особое отношение. Он отметил, что с первых дней начала специальной военной операции поддержка бойцов и командиров стала одним из главных приоритетов для городского правительства. Это подчеркивает важность и значимость военной службы для общества, а также признание мужества и героизма тех, кто защищает страну.

Александр Беглов также напомнил о том, что лучшие военные и гражданские госпитали и медицинские учреждения Санкт-Петербурга принимают на лечение и реабилитацию участников СВО со всей страны. Губернатор отметил: «Президент России определил региональный стандарт, согласно которому все субъекты Федерации должны оказывать поддержку участникам СВО. В соответствии с поручениями главы государства, мы в Санкт-Петербурге создали эффективную систему лечения и реабилитации для этих воинов. Все услуги, которые мы предоставляем, оказываются вне очереди», — подчеркнул он.

Губернатор также упомянул о существовании Совета жен и матерей воинов — участников СВО, который активно работает на берегах Невы. Правительство города поддерживает постоянный контакт с этой организацией, прислушиваясь к их мнениям и пожеланиям. «Во всех районах Санкт-Петербурга мы открываем районные отделения организации ветеранов СВО, чтобы поддерживать участников специальной операции и вовлекать их в активную жизнь города. Наша общая задача — помочь ветеранам найти свой путь в дальнейшем служении России, включая участие в патриотической работе с молодым поколением», — отметил Беглов.

Особое внимание губернатор уделил НИИ имени Джанелидзе, который считается одним из лучших стационаров в городе. Он подчеркнул, что это учреждение располагает современным медицинским оборудованием и использует самые передовые методы лечения. «Врачи института — настоящие профессионалы, они способны творить чудеса. Все ресурсы клиники направлены на то, чтобы обеспечить полное выздоровление пациентов. Институт также ведет уникальные научные исследования в области протезирования и хирургии, а в его составе функционирует крупнейший в Северо-Западном федеральном округе ожоговый центр», — добавил губернатор.

Таким образом, встреча губернатора с участниками СВО в НИИ имени Джанелидзе стала важным событием, которое подчеркивает поддержку со стороны власти и общества для тех, кто отдал свои силы и здоровье на защиту Родины. Губернатор акцентировал внимание на том, что каждый военнослужащий, проходящий лечение, имеет право на качественную медицинскую помощь и реабилитацию, что является неотъемлемой частью их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Важно, что такая поддержка осуществляется в атмосфере заботы и уважения к их подвигу, что создает дополнительные условия для морального и физического восстановления.

Санкт-Петербург продолжает активно развивать систему поддержки ветеранов, что включает в себя не только медицинские услуги, но и социальную адаптацию, помощь в трудоустройстве и вовлечение в общественную жизнь. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить достойное будущее для тех, кто защищал и продолжает защищать нашу страну. Губернатор Беглов заверил, что правительство города будет и впредь уделять внимание всем вопросам, связанным с поддержкой участников СВО и их семей, а также активно работать над улучшением условий для ветеранов.

