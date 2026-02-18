ента новостей

Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»

В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце открылась выставка, посвящённая кавалерам ордена Александра Невского

В Санкт-Петербурге, в стенах Законодательного Собрания, состоялось значимое мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня защитника Отечества». В этот день была открыта историко-документальная выставка под названием «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!». Данная выставка посвящена двум важным датам: 300-летию со дня учреждения ордена Александра Невского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая длилась с 1941 по 1945 год.

На церемонии присутствовали не только депутаты и сотрудники аппарата петербургского парламента, но и представители различных образовательных и культурных учреждений, а также жители города, что подчеркивает значимость события для широкой общественности. В своем приветственном слове к участникам мероприятия обратился депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Он зачитал обращение Председателя Законодательного Собрания города Александра Бельского, который отметил, что орден Александра Невского, отметивший в прошлом году свою трехсотлетнюю историю, является одной из самых почетных наград в России.

Александр Бельский подчеркнул, что в разные исторические эпохи эта награда вручалась выдающимся государственным деятелям, полководцам, ученым, а также простым труженикам и служителям Церкви. Орден символизирует признание особых заслуг перед Родиной, самоотверженность и глубокий патриотизм его обладателей. Он также отметил, что выставка открывается в Мариинском дворце — архитектурном памятнике, который имеет глубокие исторические корни, связанные с российским государством и развитием парламентаризма. В этом величественном здании всегда почитали подвиг святого благоверного князя Александра Невского, который был спасителем и защитником своей земли. Память о небесном покровителе Санкт-Петербурга, по словам Бельского, живет в сердцах всех кавалеров ордена его имени.

Выставка включает в себя десять стендов, которые подробно рассказывают об истории ордена и его выдающихся кавалерах. Посетители могут увидеть различные варианты награды — императорский, советский, российский и церковный. Также выставлены портреты и фотографии тех, кто удостоился этой высокой чести. Среди награжденных можно найти имена таких известных личностей, как Президент Российской Федерации Владимир Путин, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и депутат петербургского парламента Александр Ржаненков.

Кроме того, в ходе мероприятия была объявлена благодарность Председателя Законодательного Собрания трем выдающимся ученым: советнику проректора «Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций» Сергею Ямщикову, академику отделения исторических наук «Петровской академии наук и искусств» Сергею Волкову и академику того же отделения Владиславу Виноградову. Это подчеркивает важность научного вклада этих специалистов в развитие истории и культуры России.

