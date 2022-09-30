В Ленобласти из храма похители два креста

Вчера ночью сотрудники уголовного розыска Кингисеппского района Ленинградской области задержали 19-летнего жителя города Кингисепп, подозреваемого в краже.

По предварительной информации, днем ранее он с 14-летним знакомым и еще одним приятелем по водосточным трубам и выступам забрался на колокольню и через открытый люк забрался в храм Всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших, расположенного на улице Красногвардейской в Кингисеппе. Из алтаря злоумышленники похитили два креста.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Старший из подозреваемых отпущен под обязательство о явке. Его приятель-подросток уже в полицейском изоляторе по другому уголовному делу, о краже из магазине.