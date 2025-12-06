ента новостей

Питерец.ру » Общество » Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Александр Беглов и Александр Бельский приняли участие в Великом освящении возрождённого храма в Красном Селе

В день, когда мы отмечаем память святого благоверного князя Александра Невского, а именно 6 декабря, в нашем городе произошло важное и значимое событие. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Председатель Законодательного Собрания города Александр Бельский приняли участие в торжественном Великом освящении храма Святого благоверного князя Александра Невского, расположенного в Красном Селе. Это событие стало возможным благодаря усилиям Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который совершил чин освящения.

Для Санкт-Петербурга это событие имеет не только духовное, но и историческое значение. Храм, который был основан в далеком 1897 году по инициативе главнокомандующего Петербургского военного округа, долгое время служил духовным оплотом для гарнизона Красного Села. Он стал символом воинской доблести и славы нашего города. Однако на протяжении своей истории храм пережил множество испытаний: он был закрыт, пострадал в годы войны и на долгое время оказался заброшенным. Но, несмотря на все трудности, его духовное значение не угасло.

В честь этого знаменательного события, губернатор Беглов и спикер Бельский подарили храму евангелие, что символизирует возвращение к духовным истокам и обновление традиций. Благодаря масштабной реставрации, которая была проведена за последние годы, храм вновь обрел свой первоначальный архитектурный облик. Теперь он готов вновь открыть свои двери для прихожан и всех желающих. Внутри храма под обновлёнными сводами вновь разместились иконы XVIII–XIX веков, которые создают уникальную историческую атмосферу и напоминают о богатом духовном наследии, которое хранит наш город.

Александр Бельский, выражая свои мысли о возрождении храма, отметил, что обновлённое святилище станет важным религиозным центром не только для жителей Красного Села, но и для всего Санкт-Петербурга. Он выразил уверенность, что этот храм будет служить людям, укрепляя их в добрых делах и духовных поисках. Таким образом, возвращение храма Святого благоверного князя Александра Невского в жизнь нашего города стало не только символом восстановления духовных ценностей, но и важным шагом к укреплению общественного единства и патриотизма среди жителей Санкт-Петербурга.

