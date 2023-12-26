В Парголово обокрали храм во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских

25 декабря утром в поселке Торфяное настоятель церкви на Карьерной улице сообщил о преступлении. В промежутке между 3:00 и 07:30 неизвестный злоумышленник проник в церковь, воспользовавшись тем, что ключи от храма хранились в помещении сторожа, а сторожка была открыта.

Преступник похитил цепочки и кольца из лавки, причинив храму материальный ущерб в размере 25 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Приход храма во имя святых мучеников младенцев Вифлеемских начал свою деятельность в июне 2007 года. В феврале 2012 года стартовало строительство временной часовни-храма на месте будущего храмового комплекса. В день Светлого Христова Воскресения состоялась первая Божественная Литургия. В настоящее время богослужения проводятся регулярно: по воскресеньям, во время праздников и в будни. По завершении воскресной Божественной Литургии совершается молебен святым мученикам младенцам Вифлеемским. Приход активно участвует в жизни местного сообщества. При храме действует воскресная школа для детей, молодежный клуб, библиотека. Проводятся благотворительные акции, оказывается помощь нуждающимся. Храм открыт для всех, кто ищет духовного утешения и поддержки. Храм святых мучеников младенцев Вифлеемских – это место, где люди могут найти надежду и поддержку в трудные времена. Он является важным духовным и культурным центром поселка Торфяное. Кража, совершенная в церкви, вызвала негодование и возмущение местных жителей. Они надеются, что виновный в этом преступлении будет найден и наказан, а похищенные ценности будут возвращены храму.