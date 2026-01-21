Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»

5 февраля в 15:00, в преддверии Дня памяти святой блаженной Ксении Петербургской, в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» пройдет показ документального фильма под названием «Чудеса Ксении Блаженной». Этот фильм был создан по заказу Фонда «Созидающий мир» и является частью более широкой кинологической серии, которая называется «Путь к храму». В данной картине рассказывается о жизни святой Ксении, одной из самых почитаемых святых Русской Православной Церкви, а также о тех чудесах, которые происходили благодаря её молитвам и заступничеству.

Фильм представляет собой глубокое и трогательное повествование, в котором собраны реальные свидетельства людей, переживших чудеса и изменения в своих судьбах благодаря помощи блаженной Ксении. Это не просто документальная лента, а настоящая хроника веры и надежды, которая вдохновляет и наполняет сердца зрителей светом и радостью. Особое внимание в фильме уделяется истории строительства храма блаженной Ксении Петербургской, расположенного на Лахтинской улице, который начали возводить пятнадцать лет назад. Зрители смогут увидеть не только процесс строительства, но и художественное оформление храма, включая уникальную роспись, выполненную известным художником-иконописцем Александром Простевым.

Фильм уже получил благословение от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, что подчеркивает его значимость как с духовной, так и с художественной точки зрения. Кроме того, он стал призёром Фестиваля «Святой Владимир», что свидетельствует о высоком качестве проделанной работы и её восприятии зрителями. Перед началом показа ожидается встреча с представителями съемочной группы, которые поделятся своими впечатлениями и опытом, связанными с процессом создания фильма, а также расскажут о работе с архивными материалами и свидетельствами, которые легли в основу этого проекта. Эти встречи предоставят зрителям уникальную возможность узнать о духовных и творческих поисках, которые сопровождали съемочную группу на протяжении всего процесса.

Фильм «Чудеса Ксении Блаженной» безусловно заинтересует всех, кто интересуется темами веры, духовного наследия и чудес, происходящих в нашей жизни. Он позволяет прикоснуться к истории, которая продолжает жить и вдохновлять людей, даря надежду и веру в лучшее. Вход на этот кинопоказ будет свободным, и предварительная регистрация не требуется, что делает мероприятие доступным для всех желающих. Не упустите возможность стать частью этого важного события и окунуться в мир духовных чудес и историй, которые трогают сердца.