В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской

Сегодня, в священный день памяти святой блаженной Ксении Петербургской, в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове состоялось торжественное богослужение, возглавляемое митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием. В службе приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Глава города, поздравляя владыку, духовенство и прихожан с памятной датой, отметил, что многие поколения верующих приходили и приходят на Смоленское кладбище, чтобы испросить заступничества у блаженной Ксении.

"Святая Ксения слышит наши просьбы, молитвы и оберегает семьи. Когда нам трудно и тяжело, мы всегда приходим за ее помощью", - сказал Александр Беглов.

Губернатор поблагодарил митрополита Варсонофия и настоятеля храма Смоленской иконы Божией Матери Евгения Шогенова за духовную поддержку петербуржцев и всех верующих. В знак почтения к святой блаженной Ксении Александр Беглов возложил цветы в часовне святой Ксении Блаженной и к памятнику, установленному в ее честь на Смоленском кладбище.

6 июня 1988 года, после многолетнего народного почитания блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику святых на Поместном соборе Русской православной церкви. Тогда же был установлен день ее памяти - 6 февраля. Это одна из самых любимых русских святых и первая женщина, прославленная церковью на петербургской земле.

Дни памяти святой Ксении Петербургской - 6 февраля и 6 июня - являются особыми церковными праздниками, днями особой молитвы, в которой участвуют тысячи верующих, специально приезжающих на Смоленское кладбище со всего православного мира.