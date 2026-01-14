В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта

Городская административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о грядущих изменениях в организации дорожного движения, вступающих в силу с 16 января. Водителям следует учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

В Петродворцовом районе с 16 января по 15 февраля будет затруднено передвижение по Красносельскому шоссе в поселке Стрельна (участок от Сергиевского путепровода до дома №72А). Ограничение связано с установкой временных ограждений.

В Приморском районе с 16 января по 19 марта вводятся ограничения на Полевой Сабировской улице в районе пересечения с Рубежной улицей. Причина – работы по прокладке инженерных коммуникаций.

В Центральном районе с 16 по 20 января движение будет ограничено на улице Черняховского, между Роменской улицей и Павлоградским переулком. Это также связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей.

ГАТИ призывает автомобилистов учитывать указанные ограничения при выборе маршрутов, чтобы избежать задержек и неудобств. Все изменения в организации движения обусловлены проведением земляных, строительных и ремонтных работ.