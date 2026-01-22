В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

Государственная административно-транспортная инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые вступят в силу с 24 января 2026 года. Эти изменения касаются различных районов города и связаны с проведением работ по ремонту и модернизации инфраструктуры.

В частности, в Василеостровском районе с 6 декабря 2025 года по 6 февраля 2026 года будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим, с 24 января по 6 февраля 2026 года будет ограничено движение транспортных средств по набережной Лейтенанта Шмидта. Ограничение будет действовать на участке от 6-й и 7-й линий В. О. до 10-й и 11-й линий В. О. Для водителей предусмотрены объездные маршруты, которые будут проходить по 89-й линии В. О., набережной Лейтенанта Шмидта, площади Трезини, 45-й линии В. О., Большому проспекту В. О., 1-й и Кадетской линиям В. О., а также по Университетской набережной.

В Калининском районе с 24 по 30 января также произойдут изменения в движении. Это связано с проведением работ по установке временных ограждений на Арсенальной улице, что приведет к ограничению движения от Минеральной улицы до Кондратьевского проспекта. Водителям следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек.

Курортный район также не останется в стороне от изменений. С 24 января по 11 апреля 2026 года в Зеленогорске будет закрыто движение по Вокзальной улице на участке от дома 37 литера А до 1-го Загородного переулка. Причиной этого является капитальный ремонт. Для объезда будет организована временная дорога, которая позволит сохранить проезд для автотранспорта.

Петроградский район также столкнется с изменениями в организации дорожного движения. С 24 января 2026 года изменяются ранее установленные сроки работ. С 24 января 2026 года по 23 сентября 2028 года будут проводиться работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи. В связи с этим ограничение движения будет действовать на один день 24 января 2026 года, а также с 22 по 23 сентября 2028 года у дома 8 литера А по Средней Колтовской улице. С 25 января 2026 года по 21 сентября 2028 года будет ограничено движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Пионерской улицы, а также по Пионерской улице от Петергофской улицы до Гдовской улицы.

В связи с вышеописанными изменениями, водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными на дороге. Важно обращать внимание на установленные информационные щиты, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда участков, где будут производиться работы. Все ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и их соблюдение поможет избежать заторов и других неприятностей на дороге. Будьте осторожны и планируйте свои поездки заранее, чтобы минимизировать время в пути.