12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта

Опубликовал: Вадик Котов
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 24 января

Государственная административно-транспортная инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих изменениях в организации дорожного движения, которые вступят в силу с 24 января 2026 года. Эти изменения касаются различных районов города и связаны с проведением работ по ремонту и модернизации инфраструктуры.

В частности, в Василеостровском районе с 6 декабря 2025 года по 6 февраля 2026 года будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. В связи с этим, с 24 января по 6 февраля 2026 года будет ограничено движение транспортных средств по набережной Лейтенанта Шмидта. Ограничение будет действовать на участке от 6-й и 7-й линий В. О. до 10-й и 11-й линий В. О. Для водителей предусмотрены объездные маршруты, которые будут проходить по 89-й линии В. О., набережной Лейтенанта Шмидта, площади Трезини, 45-й линии В. О., Большому проспекту В. О., 1-й и Кадетской линиям В. О., а также по Университетской набережной.

В Калининском районе с 24 по 30 января также произойдут изменения в движении. Это связано с проведением работ по установке временных ограждений на Арсенальной улице, что приведет к ограничению движения от Минеральной улицы до Кондратьевского проспекта. Водителям следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать задержек.

Курортный район также не останется в стороне от изменений. С 24 января по 11 апреля 2026 года в Зеленогорске будет закрыто движение по Вокзальной улице на участке от дома 37 литера А до 1-го Загородного переулка. Причиной этого является капитальный ремонт. Для объезда будет организована временная дорога, которая позволит сохранить проезд для автотранспорта.

Петроградский район также столкнется с изменениями в организации дорожного движения. С 24 января 2026 года изменяются ранее установленные сроки работ. С 24 января 2026 года по 23 сентября 2028 года будут проводиться работы по размещению временных ограждений и пешеходной галереи. В связи с этим ограничение движения будет действовать на один день 24 января 2026 года, а также с 22 по 23 сентября 2028 года у дома 8 литера А по Средней Колтовской улице. С 25 января 2026 года по 21 сентября 2028 года будет ограничено движение по Петергофской улице от Малой Зелениной улицы до Пионерской улицы, а также по Пионерской улице от Петергофской улицы до Гдовской улицы.

В связи с вышеописанными изменениями, водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными на дороге. Важно обращать внимание на установленные информационные щиты, которые содержат схемы и указатели возможных направлений объезда участков, где будут производиться работы. Все ограничения движения связаны с проведением земляных, строительных и ремонтных работ, и их соблюдение поможет избежать заторов и других неприятностей на дороге. Будьте осторожны и планируйте свои поездки заранее, чтобы минимизировать время в пути.

