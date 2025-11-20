ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района

В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы Тосненского района

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с земельными участками в особо крупном размере

Многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции обратились к руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, генерал-майору юстиции Сергею Тихоновичу Сазину, с жалобой на нарушение их законных прав. Граждане, обладающие особым социальным статусом и состоящие на учете как нуждающиеся в земельных участках, неоднократно обращались в органы местного самоуправления. Несмотря на это, уполномоченные органы не предприняли действий для восстановления их прав.

В результате рассмотрения обращений и оперативно организованной проверки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что должностные лица администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь корыстными мотивами, осуществили незаконное межевание земельных участков в Шапкинском сельском поселении. Эти участки предназначались для бесплатного предоставления гражданам определенных категорий под индивидуальное жилищное строительство. В дальнейшем участки были реализованы путем свободной продажи физическим лицам, не имеющим права на приобретение земли на льготных условиях. Действиями подозреваемых муниципальному образованию причинен ущерб в размере не менее 10 миллионов рублей.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с Управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны бывший и действующий заместители главы администрации МО «Тосненский муниципальный район Ленинградской области». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии провели обыски в администрации Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также по адресам проживания фигурантов уголовного дела.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению. Устанавливаются и другие эпизоды преступной деятельности подозреваемых и иных лиц, возможно, причастных к совершению указанного преступления.

Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, мошенничество
