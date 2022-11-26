ента новостей

20:44
В Приморском районе молодую женщину задушили проволокой и закопали в мусоре
обновлено
17:47
Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России
17:23
СМИ сообщили о «зачистке» негативных комментариев про Беглова в Telegram-канале «Фонтанки»
14:52
Нулевая ничья Англии и США запутала ситуацию в группе В и дала хорошие шансы сборной Ирана
14:15
В Ленобласти задержана «домушница», похитившая деньги у пенсионера
14:10
В Ленобласти задержали пьяного угонщика автомобиля «Рендж Ровер»
14:05
В Невском районе задержали дух гадалок, обманувшие пенсионерку
13:26
Задержан злоумышленник, стрелявший в мужчину в ходе дорожного конфликта на КАД
13:23
В Ленобласти росгвардейцы передали форму Героя России школе, которую назовут в его честь
12:35
На Васильевском острове автомобиль «Спецтранса» сбил подростка
12:29
В Ленобласти "Лада Ларгус" насмерть сбила пенсионера
12:24
Задержаны трое мужчин, подозреваемых в похищении жителя Ленобласти
07:39
Безналичных платежей станет еще больше
07:37
Наружное освещение продолжают улучшать
07:33
Наш газ им не нужен?
18:42
Протяжённость городских веломаршрутов до 2030 года планируется увеличить до 300 километров
18:39
Обновленное музейное пространство «Астрача, 1941» в Бокситогорском районе Ленобласти откроется 2 декабря
18:37
«Открытый город» - победитель проекта «(От)личный Петербург»
18:34
В Мариинском дворце открылся ежегодный Арктический правовой форум
18:32
В центре Петербурга задержали «карманного» вора
18:31
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 7,5 миллионов рублей
18:30
В Петроградском районе на Доме В.А. Буксгевдена у одной из двух фигур орлов отлетела голова
18:29
Недостаточное количество спецтехники на дорогах привело к гололеду и ДТП в Санкт-Петербурге 25 ноября
17:47
Виктор Цой и Юрий Каспарян в ДК Связи, 1986 год. Показ видеозаписи концерта
16:30
На выставку-конкурс, посвященную Дню матери, петербуржцы прислали свои семейные снимки
15:27
Каюмов с передачи Шалунова огорчил СКА в овертайме, и «Локомотив» выиграл со счётом 2:1
14:13
В Ленобласти полицейские задержали наркосбытчиков
14:10
В Московском районе поймали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилой женщины
14:05
В Петербурге задержали злоумышленника, ранившего ножом двух мужчин
13:49
По программе «Единой России» и Минпросвещения в 2022 году отремонтировано 1100 школ в 75 регионах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

0
85
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
СК Ленобласти
Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

Следователи продолжают цикл профориентационных  занятий  с  кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России.

Следователь следственного отдела по городу Кириши следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области лейтенант юстиции Кондукова Анастасия Михайловна провела занятие на тему: «Понятие и виды преступления. Общие условия уголовной ответственности»

Кадеты в очередной раз  смогли убедиться, что профессия следователя - это ежедневный, кропотливый труд: и в будни, и в праздники следователи в любую минуту готовы к выполнению служебного долга. 

Занятие прошло в активной форме, кадеты с интересом задавали вопросы и получали на них ответы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-11-2022, 12:50
В Ленобласти мужчина подозревается в убийстве знакомого
18-10-2022, 13:12
В Ленобласти обнаружен череп человека
24-12-2021, 10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
5-05-2021, 13:09
В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков
25-10-2022, 08:58
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни»
9-01-2013, 14:41
В Новогодние праздники было совершено 15 преступлений со смертельным исходом

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
120
Сегодня, 12:35
На Васильевском острове автомобиль «Спецтранса» сбил подростка
0
132
Сегодня, 12:29
В Ленобласти "Лада Ларгус" насмерть сбила пенсионера
0
286
23-11-2022, 12:51
В Шушарах грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб
0
271
23-11-2022, 11:05
В Ленобласти столкнулись большегрус и легковушка, пострадали трое
Наверх