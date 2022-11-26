Сотрудниками Следственного управления по Ленинградской области проведено профориентационное занятие с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России

Следователи продолжают цикл профориентационных занятий с кадетами Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России.

Следователь следственного отдела по городу Кириши следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области лейтенант юстиции Кондукова Анастасия Михайловна провела занятие на тему: «Понятие и виды преступления. Общие условия уголовной ответственности»

Кадеты в очередной раз смогли убедиться, что профессия следователя - это ежедневный, кропотливый труд: и в будни, и в праздники следователи в любую минуту готовы к выполнению служебного долга.

Занятие прошло в активной форме, кадеты с интересом задавали вопросы и получали на них ответы.