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Владимир Путин возложил цветы на Невском пятачке

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
kremlin.ru
Глава государства посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области

Президент России Владимир Путин посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», возложив цветы к памятнику «Рубежный камень» в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады.  Это место, расположенное на трехкилометровом участке фронта к югу от Ленинграда, стало символом ожесточенных боев, в которых советские солдаты Красной Армии ценой невероятных жертв сдерживали наступление немецко-фашистских войск.  Значимость этого места для Президента подчеркивается тем фактом, что его отец, Владимир Спиридонович Путин, принимал участие в этих кровопролитных сражениях.  Невский пятачок – это лишь малая, но крайне важная часть героической обороны Ленинграда,  история которой тесно переплетена с историей всей Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда, длившаяся 872 мучительных дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – стала одним из самых трагических эпизодов Второй мировой войны.  Она представляла собой не просто осаду города, а  целенаправленное уничтожение мирного населения путем голода, холода, постоянных бомбардировок и артиллерийских обстрелов.  Цифры погибших шокируют своей масштабностью:  по разным оценкам,  от 600 000 до 1,5 миллионов человек,  при этом  львиная доля погибших – это мирные жители Ленинграда: женщины, дети, старики,  лишенные элементарных условий для выживания.  Представьте себе город,  где  хлеб  выдавался  в  мизерных  порциях,  где  люди  умирали  от  истощения  на  улицах,  где  каждый  день  был  борьбой  за  выживание.

Прорыв блокады 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» стал  моментом надежды  после  многих  месяцев  бесконечных  страданий.  Эта операция,  требовавшая  неимоверного  мужества  и  военного  мастерства  от  советских  войск,  проложила  дорогу  жизни  –  узкую  полоску  земли,  связавшую  осажденный  город  с  большой  землей.  Однако  даже  после  прорыва  блокады  жизни  ленинградцев  оставались  тяжелыми,  город  продолжал  находиться  под  обстрелами,  а  полностью  освобожден  он  был  лишь  в  январе  1944  года.

Невский пятачок и вся история блокады Ленинграда – это не просто  страницы  истории,  это  символы  несокрушимого  духа  советского  народа,  его  мужества  и  стойкости  перед  лицом  невиданных  испытаний.  Посещение  Президентом  этого  места  является  не  только  данью  памяти  погибшим,  но  и  напоминанием  о  важности  сохранения  исторической  памяти  и  предотвращения  подобных  трагедий  в  будущем.  Каждый  камень  Невского  пятачка,  каждая  погибшая  душа  кричит  о  страшной  цене  войны  и  необходимости  мира.  Важно  помнить  и  передавать  эту  память  будущим  поколениям,  чтобы  они  никогда  не  забыли  цену  свободы  и  мира.  Именно  поэтому  подобные  мемориальные  мероприятия  имеют  огромное  значение  для  всего  общества.

Источник: Пресс-служба Кремля
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