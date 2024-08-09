В Петербурге прошли торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию окончания битвы за Ленинград

С торжественной церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы начались сегодня в Петербурге мероприятия, посвященные 80-й годовщине окончания Ленинградской битвы.

«80 лет назад закончилась самая продолжительная битва Великой Отечественной войны - Ленинградская. Около миллиона солдат и офицеров погибло, вдвое больше было ранено. Подвиг защитников города – священное событие в коллективной исторической памяти петербуржцев», - сказал губернатор Александр Беглов.

Он возложил цветы к Монументу вместе с председателем правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Еленой Тихомировой и председателем совета общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Василием Волобуевым.

Память защитников Ленинграда почтили заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Вадим Леонтьев, главнокомандующий Военно-Морским флотом Российской Федерации Александр Моисеев, председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский и депутаты городского парламента, делегации Правительства и Законодательного Собрания Ленинградской области, представители Ленинградского военного округа и Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, ветераны Вооруженных Сил, специальной военной операции, жители блокадного Ленинграда, участники общественных и молодёжных патриотических движений.

В день окончания Ленинградской битвы в городе проходят и другие памятные акции. К памятникам героям Великой Отечественной войны и воинским захоронениям возлагают цветы и венки. Произведен памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Вечером в Ледовом дворце состоится праздничный концерт, посвященный 80-й годовщине окончания Ленинградской битвы.