В Петербурге и Ленобласти проходит международный слет «Внуки Победы. Ленинград». Это мероприятие, организованное в честь 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады, объединило более 200 потомков жителей и защитников блокадного Ленинграда, прибывших со всех уголков России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, а также из других стран. Президент Российской Федерации, Владимир Путин, направил приветствие участникам слета.
Глава города отметил, что основная тема слета потомков жителей и защитников Ленинграда - сохранение исторической памяти о героическом прошлом предков.
Официально слет проходит с 25 по 29 января, однако церемония торжественного открытия состоится сегодня, 26 января, в Большом Гатчинском дворце. И в Петербурге, и в Ленинградской области пройдут встречи участников с федеральными экспертами, лекторами, архивистами, историками. Потомки победителей и добровольцы встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места города и области.
Молодые люди также выступят в качестве волонтеров при проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию снятия блокады. 27 января добровольцы будут сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны на торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также помогать гостям других памятных мероприятий.
Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Правительство Санкт‑Петербурга и Правительство Ленинградской области.