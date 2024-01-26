В Петербурге и Ленобласти проходит международный слет «Внуки Победы. Ленинград». Это мероприятие, организованное в честь 80-летия полного освобождения города от фашистской блокады, объединило более 200 потомков жителей и защитников блокадного Ленинграда, прибывших со всех уголков России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, а также из других стран. Президент Российской Федерации, Владимир Путин, направил приветствие участникам слета.

«Как подчеркнул наш Президент, полное освобождение Ленинграда от блокады – одно из ключевых событий Великой Отечественной войны. Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге – священна», - напомнил губернатор Александр Беглов.

Глава города отметил, что основная тема слета потомков жителей и защитников Ленинграда - сохранение исторической памяти о героическом прошлом предков.

«Ребята участвуют в патриотическом воспитании молодых ребят, поддерживают преемственность поколений, бережно сохраняя воспоминания родных и истории своих семей», - сказал Александр Беглов.

Официально слет проходит с 25 по 29 января, однако церемония торжественного открытия состоится сегодня, 26 января, в Большом Гатчинском дворце. И в Петербурге, и в Ленинградской области пройдут встречи участников с федеральными экспертами, лекторами, архивистами, историками. Потомки победителей и добровольцы встретятся с архивистами, участниками Великой Отечественной войны и специальной военной операции, посетят знаковые исторические места города и области.

Молодые люди также выступят в качестве волонтеров при проведении ключевых памятных мероприятий, посвященных 80-летию снятия блокады. 27 января добровольцы будут сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны на торжественно-траурной церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также помогать гостям других памятных мероприятий.

Организаторами слета выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Правительство Санкт‑Петербурга и Правительство Ленинградской области.



