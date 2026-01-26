День освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков

Сегодня мы с глубоким чувством уважения и гордости отмечаем важную дату в истории нашей страны – годовщину освобождения Гатчины от немецко-фашистских захватчиков, которая произошла в ходе Красносельско-Ропшинской операции. Это событие имеет особое значение, ведь 26 января 1944 года войска Ленинградского фронта, проявив неимоверное мужество и стойкость, освободили Гатчину от жестокого гнета оккупантов.

Мы с трепетом и благодарностью храним в памяти подвиги тех, кто сражался за этот город, кто отдал свою жизнь в неравном бою, защищая свои дома и близких. Мы помним о героях-подпольщиках и партизанах, которые, рискуя своей жизнью, боролись с врагом в тылу, а также о мирных жителях, которые стали жертвами нацистского террора. Их судьбы навсегда останутся в наших сердцах, и мы будем передавать память о них следующим поколениям.

Не менее важна и память о тех людях, которые, пережив ужас войны и послевоенные лишения, восстановили разрушенный город. Их самоотверженный труд и упорство стали основой для возрождения Гатчины, которая, поднявшись из руин и пепла, стала одной из самых красивых малых городов Ленинградской области и всей России. Благодаря усилиям этих людей, которые не жалели сил и времени, Гатчина вновь засияла, и сегодня мы можем наслаждаться ее красотой и историческим наследием.

В этот день, мы особенно хотим выразить свою искреннюю благодарность ветеранам, которые пережили те тяжелые времена. Ваш беспримерный героизм и стойкость вдохновляют нас и служат примером для будущих поколений. Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья. Память о подвигах героев, защищавших нашу родину, навсегда останется в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение, чтобы никто не забыл о ценности мира и свободы.