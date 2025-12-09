ента новостей

12:23
Жителя Новосибирской области задержали за противоправные действия в отношении петербургских школьниц
12:19
В Гатчине ищут напавшего на школьника на улице Достоевского
12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
12:12
В День Героев Отечества возложили цветы к обелиску «Городу-Герою Ленинграду»
12:01
День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!
23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
20:06
Беглов в Смольном дал старт благотворительной акции «Дерево желаний»
19:31
В Ленобласти стартовал четвёртый поток программы «Бизнес Героев 47»
19:28
В Петербурге депутаты поддержали законопроект о защите генетических данных
15:07
Полицейские ликвидировали подпольный узел связи мошенников
15:02
В Петербурге Приморский рынок признали региональным памятником
11:11
В центре Петербурга задержали 18-летнюю "дроппершу", за обман пенсионерки с проспекта Чернышевского
11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
10:56
В Петербурге задержан рецидивист за уличный грабеж на Кронверкском проспекте
10:53
В Колпино задержали налетчика, ворвавшийся с ножом в магазин на улице Веры Слуцкой
16:21
СКА проиграл «Амуру» в серии буллитов со счётом 3:4
15:53
Иномарка с двумя мужчинами рухнула в реку с набережной Лейтенанта Шмидта
12:07
В Ленобласти депутаты поддержали инициативу губернатора по расширению транспортных льгот
12:00
Бывшее здание общества потребителей Путиловского завода признали региональным памятником
11:56
Студентка из Петербурга завоевала бронзу на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию
11:44
В Ленобласти таксист усмирял буйного пассажира перцовым баллончиком
11:40
В Петербурге задержаны подозреваемые в мошенничестве с покупкой квартиры пенсионера
11:34
На Индустриальном проспекте пьяный мужчина ударил оппонента по голове металлической трубой
21:00
Святейший Патриарх Кирилл освятил храм святого благоверного князя Александра Невского в Красном селе
14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!

День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Сегодня наша страна отмечает День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!

Сегодня в нашей стране отмечается значимый и важный праздник – День Героев Отечества, который совпадает с Днем Георгия Победоносца. Этот день является символом глубокого уважения и признания всех тех, кто в разные времена защищал нашу Родину. Мы вспоминаем и чествуем Героям Советского Союза, кавалеров орденов Славы, Героев России и участников Специальной военной операции. Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, в своих высказываниях отметил, что мы гордимся мужеством наших воинов, их решимостью и уверенностью в том, что победа неизбежна. На нашей стороне – правда, мощь оружия и несгибаемый дух.

В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, а также объявленный Президентом Год защитника Отечества. В связи с этим, особое внимание уделяется нашим Героев, которые в разные исторические эпохи защищали честь и свободу нашей страны. Это были сильные, мужественные и бесстрашные люди, которые своими подвигами не раз помогали России отстоять независимость и завоевать право быть великой державой.

Наш город, Санкт-Петербург, также внес значительный вклад в военную историю России. Здесь проявился невероятный героизм защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также всех тех, кто принимал участие в сражениях на фронтах Ленинградской битвы. В этом году, по решению Президента России, мы впервые отметили день окончания этой битвы как День воинской славы России. Сражение за Ленинград стало самым продолжительным в ходе Великой Отечественной войны, и наш город одним из первых был удостоен звания Город-Герой.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 44 Героев – среди них пять Героев Советского Союза и 39 Героев России. Среди них есть и участники Специальной военной операции, которые продолжают героическую традицию защитников нашей страны. Бойцы, выполняющие задачи данной операции, уверенно идут вперед, демонстрируя силу духа, мужество и стойкость, присущие победителям 1945 года.

Огромную работу по сохранению памяти о подвигах нашего народа и патриотическому воспитанию молодежи осуществляет Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, действующий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Традиции старшего поколения героев продолжаются членами региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины», которые активно занимаются воспитанием патриотизма и уважения к истории среди молодежи.

В этот знаменательный день мы желаем всем крепости духа и сил, чтобы продолжать дело наших предков. Пусть победа будет на стороне нашего Отечества, а память о героях, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, живет в сердцах каждого из нас. Давайте помнить о тех, кто сражался и сражается за нашу страну, и делать все возможное, чтобы чтить их память и передавать это уважение будущим поколениям.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт Петербурга А.Н.Бельский

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-12-2024, 10:00
В России отмечают День Героев Отечества
9-12-2022, 13:28
В Ленобласти проходят торжественные церемонии памяти Героям Отечества
5-12-2022, 15:24
В Мариинском дворце прошло чествование Героев Отечества
4-12-2025, 20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
9-12-2022, 13:24
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Героев Отечества
17-02-2025, 16:48
День памяти героических защитников Невского пятачка

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:16
В Петроградском районе иномарка насмерть переехала лежавшего на проезжей части пешехода
Вчера, 23:41
В Ленобласти автобус влетел в стоящий автокран. Пострадало пять человек
Вчера, 11:06
В Ленобласти на автодороге «Санкт-Петербург - Псков» водитель лекговушки погиб, врезавшись в стоящий «КАМАЗ»
Вчера, 11:02
На КАД водитель «Газели» погиб, врезавшись в стоящий грузовик
Наверх