День Героев Отечества и День Георгия Победоносца!

Сегодня в нашей стране отмечается значимый и важный праздник – День Героев Отечества, который совпадает с Днем Георгия Победоносца. Этот день является символом глубокого уважения и признания всех тех, кто в разные времена защищал нашу Родину. Мы вспоминаем и чествуем Героям Советского Союза, кавалеров орденов Славы, Героев России и участников Специальной военной операции. Президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, в своих высказываниях отметил, что мы гордимся мужеством наших воинов, их решимостью и уверенностью в том, что победа неизбежна. На нашей стороне – правда, мощь оружия и несгибаемый дух.

В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы, а также объявленный Президентом Год защитника Отечества. В связи с этим, особое внимание уделяется нашим Героев, которые в разные исторические эпохи защищали честь и свободу нашей страны. Это были сильные, мужественные и бесстрашные люди, которые своими подвигами не раз помогали России отстоять независимость и завоевать право быть великой державой.

Наш город, Санкт-Петербург, также внес значительный вклад в военную историю России. Здесь проявился невероятный героизм защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также всех тех, кто принимал участие в сражениях на фронтах Ленинградской битвы. В этом году, по решению Президента России, мы впервые отметили день окончания этой битвы как День воинской славы России. Сражение за Ленинград стало самым продолжительным в ходе Великой Отечественной войны, и наш город одним из первых был удостоен звания Город-Герой.

Сегодня в Санкт-Петербурге проживает 44 Героев – среди них пять Героев Советского Союза и 39 Героев России. Среди них есть и участники Специальной военной операции, которые продолжают героическую традицию защитников нашей страны. Бойцы, выполняющие задачи данной операции, уверенно идут вперед, демонстрируя силу духа, мужество и стойкость, присущие победителям 1945 года.

Огромную работу по сохранению памяти о подвигах нашего народа и патриотическому воспитанию молодежи осуществляет Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, действующий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Традиции старшего поколения героев продолжаются членами региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции «Защитники Родины», которые активно занимаются воспитанием патриотизма и уважения к истории среди молодежи.

В этот знаменательный день мы желаем всем крепости духа и сил, чтобы продолжать дело наших предков. Пусть победа будет на стороне нашего Отечества, а память о героях, отдавших свою жизнь за свободу и независимость, живет в сердцах каждого из нас. Давайте помнить о тех, кто сражался и сражается за нашу страну, и делать все возможное, чтобы чтить их память и передавать это уважение будущим поколениям.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

Председатель Законодательного Собрания Санкт Петербурга А.Н.Бельский