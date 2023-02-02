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Питерец.ру » Общество » Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов

Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Турнир посвятили 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Сторонники «Единой России» в Калининском районе при поддержке Региональной общественной организации «Спортивная федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга» организовали открытый турнир по бильярду, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Мероприятие среди студентов и членов молодежного совета состоялось в специализированном молодежном клубе «Олимп».

Участники турнира прочитали стихи Ольги Берггольц и вспомнили о великом подвиге ленинградцев.

«Этот великий день навсегда вошел в историю России. Сотни тысяч ленинградцев отдали свои жизни во время продолжительной осады немецко-фашистских захватчиков. Среди них – дети, женщины, старики… Светлая им память… Честь и слава воинам-освободителям блокадного Ленинграда. Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило о великом подвиге города и никогда не знало войны со всеми ее ужасами и лишениями», - сказала председатель местного совета сторонников Калининского района Наталья Логвинова.

Представитель Федерации бильярдного спорта Санкт-Петербурга Александр Мосин напомнил о словах «Никто не забыт и ничто не забыто», которые высечены на барельефе Пискаревского мемориального кладбища. «Молодым жителям нашей страны сегодня особенно важно чтить память тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным», - отметил он.

Источник: Единая Россия
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