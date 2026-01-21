День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков

Примите сердечные поздравления в честь знаменательной даты – Дня освобождения поселка Мга от немецко-фашистской оккупации.

Освобождение поселка 21 января 1944 года послужило ключевым этапом на пути к окончательному прорыву блокады осажденного Ленинграда. Мы навечно сохраним в памяти подвиг солдат, которые вписали одну из самых доблестных и ярких страниц в летопись Великой Отечественной войны, в историю избавления Ленинграда от фашистской блокады.

Мга – уникальный поселок на карте нашей страны, в ознаменование освобождения которого в столице был произведен салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий, что свидетельствует о стратегической важности этого населенного пункта.

Искренне поздравляем всех жителей Ленинградской области с этой важной для каждого из нас датой. В такие дни мы особенно ярко осознаем, как уязвим наш мир. И сохранение его стабильности – задача, стоящая перед каждым из нас.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Сергей Бебенин